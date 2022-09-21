استقرار أسعار الذهب اليوم ترقبا لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب دون 1670 دولارًا للأوقية في تداولات هادئة اليوم الأربعاء، لتحوم بالقرب من مستويات لم يشهدها المعدن النفيس منذ أبريل 2020، متأثرةً بقوة الدولار وعائدات الخزانة قبل رفع آخر لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف كبح التضخم.

زيادة سعر الفائدة الأمريكية

من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة ثالثة على التوالي في سعر الفائدة اليوم بمقدار 75 نقطة أساس، وسوف يراقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس الثلاثاء، إنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيدة من أجل كبح الطلب ومكافحة ارتفاع التضخم.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العائد، مما يضعف جاذبية المعدن الأصفر.

توقعات بتراجع سعر الذهب

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداوله عند 1656.47 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم التداول عند 1601.86 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

على صعيد محلي، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء على مستويات ختام تعاملات أمس الثلاثاء، عند 1283 جنيهًا لعيار 24، و1123 جنيهًا لعيار 21، و963 جنيهًا لعيار 18، و749 جنيهًا لعيار 14، بينما سجل الجنيه الذهب 8984 جنيهًا.