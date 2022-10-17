«أصولنا من ثقافتنا» فيديو لتشجيع أبناء المصريين بالخارج على تعلم اللغة العربية

«كل لغة لها طابع ومعنى ممكن ما يكونش له ترجمة في لغات وثقافات تانية، لما تفهم معنى كلمة جبر الخاطر ممكن تلاقي نفسك بتعمل فعل إيجابي ماشوفتوش في أي ثقافة تانية، #أصولنا_من_ثقافتنا»، مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، كوصلة تشجيعية لأبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، لتعلم اللغة العربية، بهدف الحفاظ على الهوية واللغة العربية، وربطهم بوطنهم الأم مصر، من خلال اطلاعهم على ثقافتهم وأصولهم الأصلية.

أبناء المصريين بالخارج

وتناول مقطع الفيديو، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، معنى مفهوم «العشم» و«جبر الخواطر»، والتعريف بالمصطلحين، وربطهم بالثقافة العربية، بهدف تشجيع أبناء المصريين بالخارج، على الإطلاع ومعرفة ثقافة ومفاهيم وطنهم الأم مصر.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

ويأتى هذا الفيديو في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

مبادرة «اتكلم عربي» واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم.

وتأتي مبادرة «اتكلم عربي»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، إذ تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية من 6 إلى 12 سنة، والثالثة من 12 إلى 18 سنة، من أبناء المصريين بالخارج.