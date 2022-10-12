«العرافة» فيديو لتشجيع المصريين بالخارج لتعلم العربية ضمن «اتكلم عربي»

مقطع فيديو قصير، لا تتجاوز مدته دقيقتين، نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، كوصلة تشجيعية لأبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، لتعلم اللغة العربية، بهدف الحفاظ على الهوية واللغة العربية، وربطهم بوطنهم الأم مصر، من خلال إطلاعهم على ثقافتهم وأصولهم الأصلية.

تشجيع الجيلين الثاني والثالي من أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية

وتناول مقطع الفيديو، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، «عرافة» تم تشبيهها باللغة العربية وهي اللغة الأم، وبدأت العرافة في التعريف بنفسها، ومن ثم التعريف بـ الحروف العربية، التى تبدأ بالألف والباء، وكيف يمكن أن يتغير نطقها بتغير شكلها.

تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات

ويأتى هذا الفيديو في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالي من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

وجدير بالذكر، أن مبادرة «اتكلم عربي»، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة من 12 إلى 18 سنة، من أبناء المصريين بالخارج.

كما تعد مبادرة «اتكلم عربي» واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم.