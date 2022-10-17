غلق 10 معابر مخالفة على السكة الحديد في أبو المطامير بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، برئاسة محمد مرعي، حملة رقابية مكبرة في نطاق المركز، أسفرت عن غلق 10 معابر غير شرعية ومخالفة على السكة الحديد بقرية الناصر، وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية.

التأكيد على عدم فتح المعابر المخالفة

كما وجهت الجهات المعنية بشن حملات رقابية بصفة دورية للتأكيد على عدم إعادة فتح أي معابر مغلقة، نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات، وتجنبا لوقوع حوادث القطارات.

حملات رقابية في البحيرة

كما شهدت عدد من مراكز المحافظة اليوم حملات رقابية مكثفة على معابر السكك الحديد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بشن حملات رقابية لإزالة الإشغالات المخالفة في الطرق، وذلك لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين وإعادة المظهر الجمالي لمدن المحافظة.