«صحة القليوبية» تناقش الخطة الوقائية وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

عقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية بحضور الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي والدكتور أسامة أبو عامر مدير مكافحة العدوى ومحمد حسن مدير مركز المعلومات.

جاء الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وجهود وزارة الصحة والسكان لوقاية المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى واستمراراً للاجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة.

متابعة أرصدة اللقاحات

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل الوقائية، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا، ومتابعة أرصدة اللقاحات المتوفرة وتوفير جميع المستلزمات اللازمة كما تم مناقشة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، والإشراف الفني والإداري على الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، والخاصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالإدارات الصحية بالقليوبية، ومناقشة بعض السلبيات المرصودة بتقارير العمل اليومية، والوقوف على أوجه القصور، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، موجهاً بتقييم عمل الإدارات الصحية، وتقييم فرق العمل بها.

مرور مكثف على المنشآت الطبية

شدد وكيل وزارة الصحة على المرور المكثف لمختلف المنشآت الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر على سير العمل، ‎مضيفاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورنا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء.

أكد وكيل الوزارة، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني هنا؛ ‎لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.