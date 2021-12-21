وكيل صحة القليوبية يتفقد تطوير المنشآت الصحية ضمن «حياه كريمة»

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، للمرور على المنشآت الصحية بقريتي «كفر الدير» و«تل بني تميم»، بمركز شبين القناطر، التي يجري تطويرها في إطار الحملة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يجري إنشاء مركز طبي متكامل حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

إعادة بناء وحدة «منشأة الكرام»

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أعمال الهدم لإعادة بناء الوحدة الصحية بقرية «منشأة الكرام»، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمتابعة بدء تنفيذ الأعمال بهذه المشروعات، والوقوف على آخر المستجدات بها، في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري.

تفقد اعمال حملة تطعيم شلل الاطفال

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث اطمأن على سير عمل الفرق الطبية، والتأكد من تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات، ووضع العلامات الإرشادية، وعمل الفرق المتحركة من منزل لمنزل، وفقاً للخطة الموضوعة، لتحقيق المستهدف المطلوب، مؤكداً على فرق التمريض أهمية العمل بجد وإخلاص في هذه الحملة دون أي تقصير، لحماية أطفالنا من هذا المرض، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكد الدكتور خالد عبد الغني، في بيان قبل قليل، أن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتطوير الريف المصري، تمثل شهاده ميلاد جديدة للقرية المصرية، وتهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير حاله من الثقه بين المواطن والدولة، التي أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصري، وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

تطوير 28 منفذاً صحياً ضمن «حياة كريمة»

كما أوضح وكيل صحة القليوبية أنه يجري تطوير شامل ورفع كفاءة عدد 28 من منافذ الصحة بمركز شبين القناطر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تُعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، كما لفت إلى الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.