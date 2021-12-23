«صحة القليوبية»: تطعيم 1.1 مليون طفل ضد شلل الأطفال بالمحافظة

واصلت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم مليون و100 ألف طفل بالمحافظة، من عمر يوم لـ 5 سنوات حتى الآن، وذلك خلال أيام الحملة بنسبة تغطية بلغت 99% في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة، وقيادة الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب الوقائي.

2520 فرقة ثابتة ومتحركة تشارك في الحملة

وقال الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له، إن الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية يبلغ عددها 2520 فرقة، بواقع 353 فرقة ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و2149 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات بمراكز ومدن المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بالمجان، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة، بأنه تم مد الحملة ليومي الخميس والجمعة، بالفرق الثابتة بالمراكز الطبية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية بجميع أنحاء المحافظة، حتى يتم التطعيم لكل طفل تخلف عن الحملة بسبب أي موانع طبية.

وأثنى وكيل وزارة الصحة على أداء الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وما تم تحقيقه حتى الآن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والطقس شديد البرودة، مقدماً لهم الشكر على جهودهم المخلصة المبذولة وعطائهم المستمر للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال.

مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة المقبلين بالفرق الثابتة

وكان محافظ القليوبية قرر استمرار تطعيم الأطفال ضمن حملة شلل الأطفال وفق خطة الدولة الوقائية للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال عبر الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة يومي الخميس والجمعة، وذلك بعد انتهاء فرق التطعيم المتحركة من زيارة المنازل والشقق لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى عمر 5 سنوات ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

من الجدير بالذكر أن المستهدف المتوقع للحملة بلغ 1100840 طفل «مليون ومائة ألف و840 طفلا»، وحققت الفرق المتحركة والثابتة حتى أمس تطعيم 1087660 «مليون و87 ألفا و660 طفلا» بنسبة بلغت 99%.

محافظ القليوبية يشكر الأطقم الطبية والمواطنين

وتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز، على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ووصول نسبة التطعيم حتى نهاية اليوم الثالث للحملة إلى 99% من الأطفال المستهدفين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين التعاون مع الأطقم الطبية، لسرعة الانتهاء من تطعيم باقي الأطفال حفاظاً على سلامتهم، لافتا أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة بمراكز ومدن المحافظة.