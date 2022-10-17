طبق الفاكهة أبو 5 جنيه يصل إلى أسيوط.. طلاب الجامعات بيشتروا من «إسلام»

فكرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت حيزًا كبيرًا للتطبيق في عدة محافظات، طبق فاكهة بخمس جنيهات أصبح هو الأشهر على السوشيال ميديا، وأكثر فكرة وجدت قبولا كبيرا لدى المواطنين، تابعها إسلام ناصر، شاب من محافظة أسيوط ومدير سلسلة مطاعم هناك، فقرر تنفيذها بين طلاب المحافظة الجنوبية، سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات.

أطباق فاكهه متنوعة تناسب الجميع

يحكي «إسلام»، أنه شاهد الفكرة منفذة في أكثر من مكان، بدأت من القاهرة ثم انتشرت في عدة محافظات، وهي عبارة عن مجموعة من ثمار الفاكهة مغسولة ومغلفة وتباع للطلاب مقابل 5 جنيهات فقط، لتشجيعهم على الأكل الصحي وحثهم على الابتعاد على الأكل المحتوي على مواد حافظة ومكسبات طعم: «عرفت الفكرة عن طريق السوشال ميديا، وحبيت أدعمها في أسيوط لأن الأهالي شافوا الفكرة وقالوا يا ريت تتعمل عندنا» لافتًا إلى أنه يبيعها لطلاب الجامعات أيضًا وليس المدارس فقط، لأن هدفه الأساسي أن يستفيد الجميع منها خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفاكهة.

طبق متنوع يحتوي على عناصر غذائية مهمة

يأمل «إسلام»، أن يحافظ الطلاب على صحتهم خاصة خلال فترة الدراسة الت تحتاج إلى تركيز كبير: «نفسي الطبق ده يتنفذ في الكانتين الخاص بالمدارس ويبقى سلعة أساسية للطلاب بشرط تكون الفاكهة مغسولة كويس»، مطالبا الباعة بعدم استغلال نجاح الفكرة في رفع سعر طبق الفاكهة: «فيه بياعين بيطلعوا مكسب جنيه أو جنيه ونص في الطبق، وناس تانية زيي مش فارق معاها الربح قوي».

يلاحظ الشاب الأسيوطي، إقبالًا كبيرًا على أطباق الفاكهة، مؤكدًا أن الطبق الواحد يحتوي على أكثر من صنف «جوافة، تفاح، موز، عنب، كمثري وتين»: «دي عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم، وممكن الطبق يبقى زبونه ولي الأمر نفسه مش الطالب بس».