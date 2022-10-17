أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 17-10-2022 في الأسواق المصرية

أصدر الموقع الرسمي لسوق العبور، أسعار الفاكهة والخضروات والأسماك اليوم، حيث يتابعها كثير من المواطنين بشكل يومي، وتحديدًا مع اختفاء بعض السلع وظهور أخرى خلال فصلي الخريف والشتاء، فضلا عن أنّ البعض يحرص على شراء وتخزين بعض السلع الصيفية قبل اختفائها من الأسواق، كالمانجو.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار بشكل يومي، توضح «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور، بعد جولة صباحية أجرتها في الأسواق المحلية لمعرفة الأسعار.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار البرتقال البلدي في الأسواق اليوم بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، بين 3 و4.5 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 و9 جنيهات.

سعر الكيلو البلح الرملي

وتراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، والعنب الأحمر بين 4 و8 جنيهات، والتين البرشومي بين 5 و10 جنيهات، والتفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، سعر كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكاكا بين 5 و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

واختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وفق جولة الصحيفة، فاستقر كيلو الموز ليتراوح بين 10 و15 جنيهًا، وسعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 و13 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو العويسي بين 20 و25 جنيهًا.

سعر الكيلو البرقوق

سجل سعر كيلو العنب الأحمر والأصفر 18 جنيهًا، سجل سعر كيلو التفاح 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكمثرى بين 15 و17 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرقوق بين 20 جنيها و35 جنيها، وفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن» في الأسواق في محيط منطقة الدقي.