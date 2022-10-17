خريطة انقطاع المياه في 3 محافظات غدا للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مناطق داخل محافظات مصر، غدا الثلاثاء، انقطاع المياه، وذلك لإجراء الصيانة الدورية بشبكات المياه، والغسيل الدوري لها، أو لتغيير الخطوط، وفقا لبيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

انقطاع مياه الشرب في الجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه غدا الثلاثاء عن المريوطية بالهرم، والمريوطية بفيصل، وميدان الرماية، وذلك بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساءا، لإجراء أعمال تغيير مسار خط مياه قطر 1000 مم، والمغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال 1، لذا تم تحويل الخط.

انقطاع المياه في محافظة المنوفية

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه غدا الثلاثاء بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية داخل عدة قرى، منها قريتي أم حنان وأبوذكري التابعين لمركز قويسنا، وجزيرتي الحجر وعمروس التابعتين لمركز الشهداء، وقرية السكرية التابعة لمركز شبين الكوم، وقرية مسجد الخضر وقرية بهناي وكفر العمانية وكفر تلوان وقرية شبرا زنجي التابعين لمركز الباجور، وقرية بمم وقرية سماليج وزاوية بمم التابعتين لمركز تلا، وقرية سبك الأحد وقرية منيل دويب وقرية شنشور وكفر فرعون التابعة لمركز أشمون.

انقطاع المياه بسوهاج

كما أعلنت محافظة سوهاج عن قطع المياه في عدة قرى تابعة لمركز ومدينة سوهاج، منها قرية ادفا وقرية نجع النجار وقرية نجع الدير وقرية أولاد عزاز، نظرا للصيانة الدورية، وذلك من 9 صباحا حتى 12 صباحا.

نصائح عند انقطاع المياه

وأهابت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الثلاث، بالمواطنين وأصحاب المخابز والأماكن الخدمية بالمناطق المتأثرة توفير احتياجاتهم من المياه، مشيرة إلى وجود سيارات تابعة للشركة تجوب المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لتوزيع المياه مجانا، وأوضحت الشركة أنها تتلقى الشكاوى على رقم 125 من أي خط أرضي أو محمول.