سوهاج تستقبل وفدا من كوريا الجنوبية لزيارة مركزي التدريب المهني

استقبلت محافظة سوهاج وفدا كوريا من هيئة كويكا الكورية الجنوبية والمعنية بقضايا التنمية في مصر، لزيارة مركزي التكوين المهني بمدينة سوهاج وحي الكوثر، وضم الوفد كلا من بارك وان كيو، نائب مدير مكتب الكويكا في مصر، وجانج داجين، مدير البرامج بمكتب كويكا بمصر، ورافقهم خلال الزيارة رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

دعم التعاون مع الوفد الكوري

ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للوفد الكوري؛ لتحقيق النتائج المرجوة من الزيارة، وتعزيز أوجه التعاون المثمر والفعال، مرحبا بأعضاء الوفد الكوري على أرض سوهاج.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيارة شملت مركز التدريب المهني بمدينة سوهاج، ومركز التدريب المهني بحي الكوثر، وذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتنشيط العمل بمراكز التكوين المهني، من أجل الارتقاء بالتدريبات المقدمة من خلال المراكز، والاستغلال الأمثل للمعدات والتجهيزات، والوقوف على المقترحات التي تتوافق مع طبيعة الورش المتواجدة بمراكز التكوين المهني بسوهاج، وكيفية الاستغلال الأمثل، وتحديد الأماكن التي يمكن توظيف وعمل المتدربين بها بعد انتهاء التدريب.

الوفد الكوري يشكر محافظ سوهاج

من جانبه أعرب الوفد الكوري عن شكره وتقديره لمحافظ سوهاج على ما لاقاه من تعاون وحفاوة الاستقبال، مؤكدين تقديم كافة سبل الدعم لمركزي التكوين المهني، وفقا لما تم الوقوف عليه، وما تم تدوينه من ملاحظات واحتياجات.