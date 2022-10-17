«التنمية المحلية» تواصل تدريب سكرتيري العموم بالمحافظات للارتقاء بمهاراتهم

واصلت الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية لتدريب 10 من سكرتيري العموم بمحافظات الصعيد فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، على أحدث البرامج التدريبية للارتقاء بمهاراتهم على إدارة التغيير؛ ليقودوا مصر نحو التنمية المستدامة في كل ربوعها تحت إشراف السادة المحافظين، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن البرنامج التدريبي الذى يشارك فيه سكرتيرو عموم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، يهدف إلى تطبيق حزم الإصلاحات الهيكلية و المؤسسية بالمحافظات، وتحسين اداء العاملين بالادارة المحلية على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة، وتطبيق هذه الاصلاحات أثناء تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظات، وأيضا في القرى المنفذ بها مبادرة «حياة كريمة»، وفي مجمعات الخدمات الحكومية التي يتم إنشائها من خلال المبادرة لإدارة ومتابعة المرافق والخدمات فى كل قرية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الدورة التدريبية تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و الاستفادة منها فى تقديم خدمات افضل للمواطنين والإسراع بدعم التنمية فى المحافظات، موضحا أنه تم التركيز اليوم على عدة موضوعات محورية تتعلق باستراتيجيات إدارة التغيير ، منها كيفية حصر وتحليل وإدارة أدوار ومصالح الجهات المعنية وأصحاب المصلحة ، و تحليل مصفوفة الأهمية والنفوذ و أساليب و آليات تطبيقها ، و إدارة الجانب البشرى للتغيير و كيفية مواجهة مقاومة التغيير ، و الأسلوب الأمثل فى إدارة التغيير و كيفية وضع مؤشرات ومقاييس للنجاح في عملية التغيير ، وإدارة العملية بشكل فعال مع التقييم المستمر لتفعيل الايجابيات و الحد من السلبيات ، مع تطبيق عملى على تجربة تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية التى تم تنفيذها محافظتى قنا وسوهاج على المحافظات المشاركة فى التدريب ، واهم الاجراءات التى يجب على سكرتيرى العموم اتباعها لتفعيل فرق العمل الذاتية و تحفيزها على تنفيذ التغيير المطلوب .

و أوضح وزير التنمية المحلية أن تدريب سكرتيرى العموم ركز اليوم أيضا على موضوع الإدارة الإستراتيجية لجميع الموارد التي تحتاجها الدولة ، وتحليلها ، وتقييمها ، للإسراع بعمليات التنمية التى تعمل الدولة على تنفيذها ، من خلال حسن إدارة الفرص والموارد ، و وضع رؤية متكاملة لخطوات التغيير المنشود ،و تحليل وتحديد نقاط القوة لتفعيلها و نقاط الضعف لتفاديها ، وتطوير الاستراتيجيات الفعالة لتنفيذ خطط العمل و أساليب مراجعتها لتحقيق الأهداف المرجوة.

و أضاف اللواء هشام آمنه أن البرنامج التدريبى يتم تنفيذه بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندى ، و هو من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم ، مؤكدا حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للمحليات فى الجمهورية الجديدة ، و قال أن الوزارة تستهدف التدريب المستمر للعاملين بالمحليات على أحدث البرامج التدريبية ، وتبادل الخبرات المتميزة ، و النهج التشاركى ، و تطوير المهارات الشخصية و بناء القدرات لجميع الكوادر العاملة فى المحافظات على مختلف مستوياتها الإدارية.