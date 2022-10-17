«أبو الغيط»: نتطلع للم الشمل العربي بقمة الجزائر

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم، بمقر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية؛ وذلك في إطار إجراء مشاورات سياسية استعدادا للقمة العربية المقرر عقدها مطلع الشهر المقبل.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع بتقدير لرؤية الرئيس تبون بشأن الأوضاع العربية، ولما يمكن أن تمثله القمة المقبلة من نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك.

التعامل الناجح مع التحديات المستجدة على الصعيد الدولي

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء، تطلع الرأي العام العربي لأن تكون قمة الجزائر هي بالفعل قمة لم الشمل العربي وإعطاء زخم جديد للعمل العربي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، والأزمات الضاغطة التي تفرضها الأوضاع العالمية، التي تحتم على الدول العربية مزيدا من التنسيق والتقارب، والتوصل إلى آليات تتيح التعامل الناجح مع التحديات المستجدة على الصعيد الدولي.

كفاءة الترتيبات الجزائرية استعدادا للقمة العربية

وأعرب أبو الغيط عن شعوره بالارتياح لمدى جدية وكفاءة الترتيبات الجزائرية استعدادا للقمة العربية، مشيدا بإشراف الرئيس تبون المباشر على الأمر.

وأوضح رشدي، أن الأمين العام للجامعة حرص على تهنئة الرئيس كذلك بالمصالحة الفلسطينية التي نجحت الجزائر في احتضانها، آملا أن تلتزم مختلف الفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه وتنفذه.