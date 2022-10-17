«معلومات تغير المناخ»: العالم يضخ 50 مليار طن غازات سنويا تسبب احتباسا حراريا

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الإعلام المصري تقع عليه مسؤولية كبيرة في توطين المصطلحات المناخية في عقول المواطنين البسطاء، بعدما كانت مقتصرة على المثقفين والنخبة المهتمة بالبيئة، لافتا إلى أنّ COP27 هو اتفاقية تغير المناخ للدول الموقعة على اتفاقية التغيرات المناخية عام 1992 وعددها 197 دولة، واتفقوا على أن يكون هناك مؤتمرا سنويا يحضره زعماء الدول للتباحث ووضع حد للتغير المناخي.

قمة المناخ الـ27 هي أكبر حدث سياسي على سطح الأرض

وأوضح «فهيم»k خلال استضافته ببرنامج «COP27» مع الإعلامية منى المراغي، والمُذاع على فضائية «الحياة»، أنّ قمة المناخ الـ27 هي أكبر حدث سياسي على سطح الأرض نظرا لعدد المشاركين من قادة الدول، بالإضافة إلى أن المشاركين في القمة هم زعماء الدول ويتفاوضون جميعا حول قضية التغيرات المناخية والحد من آثارها، خاصة أن ملف التغيرات المناخية نتائجة قاسية جدا على الدول بمختلف أماكنها فبدأت جفاف الأنهار وحرائق الغابات والسيول والفيضانات تنتشر في مختلف الدول.

الثورة الصناعية والتغيرات المناخية

وأشار الدكتور محمد فهيم إلى أنه مع بدء الثورة الصناعية الأولى في 1860 ظهرت كمية كبيرة الأدخنة وغازات احتباس حراري الناتجة عن النشاط الصناعي المكثف، وتراكمت الغازات في الغلاف الجوي المشكل لمناخ الأرض، وبعد تشبع الطبقة الجوية بكميات كبيرة من الغازات وصلت إلى 50 مليار طن سنويا يضخها العالم في الغلاف الجوي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أشار في عدة مؤتمرات إلى أن قضية التغيرات المناخية أصبحت قضية وجودية وليست رفاهية.

مصر تنتج 0.5% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري

وفي سؤال الإعلامية منى المراغي، عن أهمية التكيف مع التغيرات المناخية ونسب إنتاج الدول للغازات، أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن دول العالم تسعى للتكيف مع التغيرات المناخية إلى حين خفض إنتاج الغازات، وذلك من خلال التوفيق بين الأنشطة الحياتية والتغيرات المناخية بما لا يؤدي لزيادة الضرر، وتبدأ الدول في التخفيف من إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فالصين وحدها تنتج 30% والولايات المتحدة 15% والهند والبرازيل والأرجنتين كل منها 8%، وأفريقيا بأكملها تنتج 3% ومصر 0.5% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.