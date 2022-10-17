«صناعة الاتصالات»: تربع مصر على قمة أفريقيا في سرعة الإنترنت لم يأت من فراغ

قال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية إن حصول مصر على المركز الأول في مجال سرعة الإنترنت على مستوى القارة الأفريقية فخر كبير.

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ وصول مصر إلي قمة القارة الأفريقية في جودة وسرعة الانترنت لم تأتِ من فراغ.

وأكد 'إبراهيم" على أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بجهد كبير خلال السنوات الماضية لتحسين سرعة الإنترنت وجودته مشيراً إلي نجاحها في استبدال الكابلات الناقلة الانترنت المصنوعة من الفايبر بدلا من الكابلات المصنعة من النحاس ساهم في الجودة والسرعة الحالية.

سرعة الإنترنت زادت 7 مرات من 2019

وحول بعض الشكاوي قال رئيس يس غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية من الطبيعي أن تحدث بعض الشكاوى بين حينا واخر خصوصا مع دولة يصل اعداد سكانها الي أكثر من 100نسمة.

وتابع أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت في إجراء إصلاحات شاملة منذ عام 2019 لافتا إلى أن متوسط سرعات الانترنت في تلك الفترة لم يتجاوز 6.5 ميجابت/الثانية وتضاعفت 7 مرات في غضون سنوات قليلة أذ أن متوسط سرعات الإنترنت الأرضي في مصر حاليا يصل إلى 45 ميجابت/ الثانية

60 مليار جنيه استثمارات في قطاع الاتصالات في 3 سنوات

مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنفقت اكثر من 60 مليار جنيه منذ 2019 وحتى الآن على إعادة هيكلة البنية التحتية للاتصالات حتى تصل إلى تلك المعدلات القياسية.

حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعة الإنترنت حيث تصدرت مصر الترتيب فى الربعين الأول والثانى من عام 2022.