وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يناقشان مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

ناقش الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تعزيز التعاون بين الوزارتين فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

واستعرض الوزيران أبرز مجالات التعاون المشترك، وبينها تخريج أجيال من المهنيين والمُتخصصين فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، بهدف الوصول إلى ملف طبي واحد لكل مواطن.

تطوير منظومة التعليم الجامعي رقميا

وخلال الاجتماع، أكد عمرو طلعت وجود تعاون وثيق بين الوزارتين في عدد من المجالات، بهدف الاستفادة من الفرص التي تُتيحها التكنولوجيا الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعي، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي، في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

مشروع ميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمُستشفيات الجامعية

من جهته، ثمن عاشور التعاون المُثمر بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات، المتمثل في العديد من المجالات والمشروعات التنفيذية الجارية، ومنها مشروع ميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمُستشفيات الجامعية.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع ملف تطوير التعليم التكنولوجى من خلال عدة محاور رئيسية، منها تقديم البرامج الدراسية المناسبة لاحتياجات سوق العمل المُستقبلي، بهدف تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على بناء مصر الرقمية، وتطوير المعامل، والاهتمام بالتدريب العملى لطلاب الجامعات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعميق التدريب العملي.