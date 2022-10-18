انطلاقة جديدة بعد 130 سنة من افتتاحه.. المتحف اليوناني بالإسكندرية في ثوب جديد

جاءت فكرة إنشاء المتحف منذ حوالى 130 عاما وذلك لحفظ آثار مدينة الإسكندرية وانتهى العمل فى المتحف منذ حوالي 127 عندما افتتحه الخديوي عباس حلمى الثانى، حيث يقع المتحف في شارع رقم 5 بمنطقة محطة الرمل ويتكون من 22 قاعة، وبدأ المتحف متضمنا 11 قاعة ولكن نتيجة للنشاط الأثري وزيادة الاكتشافات الأثرية زادت عدد قاعاته حتى وصلت إلى 25 قاعة.

ويضم المتحف عددا من الآثار التى يرجع وجودها للعصر اليونانى الروماني وعددا من الآثار الفرعونية وقد ضم المتحف مقبرتين أثريتين من العصر البطلمي والعصر الروماني تم العثور عليهم في منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية وفي الحال تم نقلهما إلى المتحف الروماني اليوناني ويضم المتحف عددا من القاعات بلغ عددهم 25 قاعة حتى الآن تضم كلا منها مجموعة من الآثار فى العصور المختلفة .

افتتاح المتحف الروماني اليوناني نهاية العام الجاري

وقال مصدر مسؤول بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية إنه يتم تجهيز المتحف في هذا الوقت الحالي لعرض القطع الأثرية بصورة جيدة للجماهير وبشكل إرشادي منظم حيث من المقرر إفتتاحة نهاية العام الجاري ويتكون المتحف من المبنى الإدارى «بدروم ، وأرضى ، وأول ، وثانى-، وثالث ، وسطح»، .

المتحف اليوناني الروماني عبارة عن هيكل من المعدن

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن مبنى المتحف اليوناني يتكون من «الدور الأرضى ، وميزانين ، وأول ، وواجهات»، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى وأعمال التشطيبات بنسبة 100%، والمبنى عبارة عن هيكل معدنى يتكون من أرضى وميزانين، وأول وواجهات، وتم الانتهاء من صب الخرسانة العادية والمسلحة وعزل الأرضيات وتركيب الرخام، والانتهاء من ترميم الحوائط الأثرية وعزلها وحوائط الباثيو والباب الرئيسى للمتحف، والانتهاء من أعمال تجاليد الحوائط الأثرية وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بالمتحف.

آثار يونانية ورومانية وفرعونية تكسو المتحف الروماني

يعرض المتحف مومياوات بطلمية ورومانية وتمثال ضخم من الجرانيت الوردى لرمسيس الثانى.وتمثال للالهة ايزيس بملامح رومانيةوتمثال للمعبود حربوقراط وتمثال يجسد الصورة المصرية للإله سيرابيس معبود دولة البطالمة ، ورأس للاسكندر الاكبر من الرخام الابيض بارتفاع 32 سم، و تضم القاعة «رقم 18» مصدر اجتماعى للتعرف على سيدات الاسكندرية خلال العصر البطلمى ، وتمثال لامبراطور روماني، وتمثال ضخم للامبراطور الرومانى كما تضم القاعة «رقم 8» مومياوات بطلمية ورومانية ، وراس ضخم لبطليموس الرابع ، وراس لبطليموس السادس ، وتمثال من الرخام لسيدة ، وتمثال لاله الخمر باكوس ورأس لاحدى ملكات البطالمة ، وراس للاسكندر الاكبر