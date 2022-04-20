آخر مستجدات تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

مع قرب انتهاء اعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، تمهيداً لافتتاحه، تعرض «الوطن» ملامح وآخر مستجدات أعمال التطوير داخل المتحف اليوناني الروماني وذلك بعد انتظار أهالي الإسكندرية والآثاريين انتهاء اعمال التطوير وافتتاحه أمام الزوار والأجانب.

ومن المفترض أن يضم المتحف 5 قطع أثرية مختلفة ترجع للعصور اليونانية والرومانية حديقة متحفية مركز لحفظ وترميم الآثارمركز لبحوث العملة، مركز للبحث العلمي، مكتبه تاريخية.

تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

شملت أعمال التطوير في المتحف اليوناني الروماني الانتهاء من الأعمال الهندسية، وإعداد سيناريو العرض المتحفي للقطع الأثرية المقرر عرضها، والإنتهاء من تحديد أماكن الفتارين والقطع الأثرية كبيرة الحجموأبعاد القواعد الخاصة بها، وتجهيز المتحف لأصحاب الهمم والسياحة الميسرة، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف من ميادين وشوارع ومباني، وأعمدة للإضاءة، وتوفير أماكن لانتظار السيارات والحافلات السياحية.

مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني

يتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة السياحة والآثارمن المقرر افتتاح المتحف اليوناني الروماني، خلال الفترة المقبلة، للعمل على خلق عنصر جذب جديد للسياحة بمدينة الإسكندرية.

وجرى استقبال 10 قطع أثرية ضخمة، لعرضها ضمن سيناريوالعرض الخاص بالمتحف تمهيدا لافتتاحه بعد الانتهاء من مشروع تطويره.

أبرز القطع الأثرية في المتحف اليوناني الروماني

ومن أبرز القطع الأثرية في المتحف اليوناني الروماني: تمثال إيزيس فاريا، هو من أضخم التماثيل المقرر عرضها بالمتحف، تمثال للإمبراطور ماركوس أوريليوس، تمثال للبطل هرقله تمثال للإمبراطور سبتميوس سفير وسلوحة مرسوم عليها ساقية من الحجر الجيريه رأس من الجرانيت للقائد الروماني مارك انطونيتم نقل القطع من عدة أماكن بمدينة الإسكندرية هي المخازن المتحفية بمارينا وماريا، ومنطقة كوم الشقافة، والمتحف البحري.