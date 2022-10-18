ري سوهاج: تخطيط إنشاء كوبري مشاة بديل لـ«ماسورة صرف» يعبر عليها طلاب المدارس

قال المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج، إن الفيديو المتداول مؤخرا بعنوان طريق الموت هو عبارة عن ماسورة لنقل الصرف الزراعي، وهناك 2 كوبري بالقرب من مكان الماسورة بـ400 متر وبالقرب من المدرسة، لافتا إلى أن الطلاب يقومون بالعبور على الماسورة للوصول إلى المدرسة بشكل أسرع ويعرضهم للخطر.

إجراءات سريعة لحفظ حياة الأبناء

وأوضح «إبراهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على فضائية «الحياة»، أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة لحفظ حياة الأبناء وتم بناء مبنى بالخرسانة لقطع الطريق على الأطفال وعدم تمكينهم من عبور الماسورة غير المخصصة لعبور الأفراد، مشيرا إلى أن الحفاظ على حياة الأفراد من أهم مهمات الوزارة، وعرض على الوزارة إنشاء مشايه صغيرة بطريقة أمنة تلبى احتياجات المواطنين بالعبورمن وإلى المدرسة.

الموافقة على تدربير اعتمادات مالية لإنشاء مشايه

وأشار وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج إلى أن تمت الموافقة على تدربير اعتمادات مالية لإنشاء مشايه تمكن من عبور ترعة بشكل أمن، ويتم متابعة الماسورة الحالية بشكل دائم للتأكد من عدم عبور أي أطفال عليها، لافتا إلى ان الاستجابة جاءت في اطار جهود الدولة للاهتمام بحياة المواطن في القرى والاقاليم وتوفير الاحتياجات.

وكان مدير مدير عام ري سوهاج، أكد أنه من المستهدف تأهيل 1300 كم ترع، وجار العمل في 520 كيلومترا، وجرى الانتهاء من تبطين 300 كيلومتر في 76 ترعة، على أن تنتهي المرحلة الأولى في 1 يوليو وتحديدا في 4 مراكز، وستبدأ المرحلة الثانية بعدها.