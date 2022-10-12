إغلاق كوبري أشمنت ببني سويف بسبب تلفيات.. وتوفير آخر بديل

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، كوبري قرية أشمنت على ترعة الإبراهيمية، بوضع حواجز حديدية في مدخله، ومنع مرور السيارات والدراجات النارية، وذلك عقب سقوط جزء من بلاطته العلوية، بمساحة لا تتخطى 40 سنتيمترا.

رئيس «ناصر» يعاين كوبري أشمنت: إغلاقه لحين اتخاذ الإجراء المناسب بعد المعاينة

وتوجه رئيس مركز ناصر، إلى موقع البلاغ، لمعاينة مكان السقوط، والإشراف على غلق الكوبري، لحين إجراء المعاينة اللازمة واتخاذ الإجراء المناسب بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين.

تشغيل كوبري السوق بقرية أشمنت بديلا للكوبري الرئيسي

وقرر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر تشغيل كوبري السوق بقرية أشمنت، وتمهيد وتسوية الطريق المؤدي له من القرية، ليكون بديلا لكوبري القرية الرئيسي، لحين الانتهاء من المعاينة واتخاذ الإجراء المناسب.

رئيس مدينة ناصر: توجيهات من محافظ بني سويف بسرعة إنهاء المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة

وقال رئيس مركز ناصر، في تصريحات لـ«الوطن»: تلقينا بلاغا بسقوط جزء من البلاطة العلوية لكوبري قرية أشمنت، وتوجهنا على الفور إلى مكان البلاغ، حيث تبين سقوط جزئي للبلاطة بمساحة 40 سنتيمترا تقريبا، وقررنا غلقه لحين إجراء المعاينة اللازمة من المختصين واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار رئيس مدينة ناصر إلى أن هناك كوبري آخر بالقرية كان قد تم إغلاقه بسبب العمل العمل في الطريق المؤدي له بمشروعات حياة كريمة، وعليه قررنا فتحه أمام امام المواطنين وتمهيد الطريق المؤدي له.

وأكد أنه فور تلقيه البلاغ تواصل مع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والذي وجَّه على الفور بإغلاق كوبري أشمنت وتوجيه الجهة المختصة للمعاينة واتخاذ الإجراء المناسب حفاظا على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى تشغيل كوبري آخر بديل.