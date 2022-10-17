الفلاحون: 332 مجمع خدمات تنهي معاناة الحصول على مستلزمات الزراعة

منذ انطلاقها عام 2019 منحت مبادرة «حياة كريمة» أولوية قصوى لتغيير حياة أهل الريف المصرى، ووضعت المزارعين وصغار الفلاحين على رأس أهدافها ليحققوا أعلى عائد من منتجاتهم الزراعية من خلال مشروع المجمعات الزراعية الذى شمل كل ما يحتاجه الفلاح المصرى.

وبلغ إجمالى المجمعات الزراعية ضمن «حياة كريمة» 332 على مستوى الجمهورية، بحسب إحصائية وزارة الزراعة، وتشمل المجمعات الخدمية 316 وحدة بيطرية و329 جمعية زراعية و305 مراكز إرشادية و46 مركزاً لتجميع الألبان.

دعم الفلاح من خلال «حياة كريمة» وصل إلى إطلاق أول منصة إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، وهى نتاج للمشروع القومى لكارت الفلاح الذكى، وهو عبارة عن الحيازة الزراعية لكل فلاح، بتحويلها من ورقية إلى مميكنة، وتم عمل «كارت الفلاح» وربطه بكارت «ميزة»، مع عمل حساب بنكى خاص به، ويصدر خلال 15 يوماً.

على مشارف قرية «كفر الحاج شربينى» بالدقهلية، يُسمع بوضوح صوت آلات العمل فى موقع بناء مجمع خدمات زراعى وبيطرى، ضمن «حياة كريمة»، لينهى معاناة الفلاحين من السفر إلى مركز شربين، الذى يبعد بمسافة تقدر بنحو ساعة ونصف الساعة، من أجل الحصول على الأسمدة.. «بنسافر ونسيب رزقنا اللى باليومية علشان نجيب السماد والتقاوى ونتبهدل فى السفر ونتكلف مصاريف»، يقول عبدالمعطى محمد، أحد الفلاحين لـ«الوطن»، واصفاً معاناته هو وغيره من الفلاحين، ويضيف: «الوحدة الزراعية فى المركز بتكون زحمة وعليها طوابير ممكن يخلص اليوم ومالحقش أستلم السماد ونضطر نرجع ونكرر الرحلة المتعبة تانى يوم».

وقبل أن يصل قطار «حياة كريمة» إلى البحيرة، عانى فلاحو قرية «بنى سلامة»، التابعة لمركز وادى النطرون، من انعدام الخدمات الزراعية والبيطرية لديهم، حتى وُضع حجر الأساس لأول مجمع خدمات زراعى جديد يتضمن وحدة بيطرية وجمعية زراعية لخدمة الأهالى بالقرب من محل إقامتهم.

«المزارع الغلبان وأصحاب المواشى لما بيحتاجوا خدمة بيطرية كانوا بيضطروا يروحوا وادى النطرون على مسافة بعيدة نحو 10 كيلومتر من هنا»، يقول شوقى توفيق، عمدة قرية بنى سلامة، فى بداية حديثه لـ«الوطن»، من أمام أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعى الجديد.

وفى المنوفية، يعيش أهالى قرية «سنتريس» بأشمون إقامة أول مجمع خدمات حكومى وزراعى بالقرية، وفى أقصى جنوب مصر، ومن قرية الشغب، التابعة لمركز إسنا بالأقصر، يتجلى مبنى مجمع خدمات زراعى وبيطرى يوفر جميع الخدمات للمزارعين وأصحاب الماشية لقرب منازلهم. عبدالرحيم الإسناوى، أحد المزارعين، قال لـ«الوطن»: «كنا بنعانى علشان نوفر علاج للمواشى أو سماد للأراضى، دلوقتى كل حاجة جنب البيت».