زايد: الفلاحون والسائقون أقل فئات المجتمع إصابة بكورونا في آخر شهرين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة أجرت دراسة لتحليل الوظائف التي يكون أصحابها أكثر أو أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الأطفال هي الفئة الأقل إصابة بالمرض، أما على مستوى الفئات العاملة فإن الفلاحين هم الأقل إصابة لأنهم يعملون في مكان مفتوح: "عمله بيخلي صحته أفضل وحتى لو في مكان ناس جنبه لكن كلهم في مكان مفتوح".

وتابعت: "أما الفئة الثانية بين الأقل إصابة بالفيروس على مستوى الفئات العاملة فهي السائقون، لأن وجههم لا يكون مقابلًا للناس طول الوقت بسبب طبيعة العمل"، مؤكدةً على أهمية تجنب الوجود في أماكن مغلقة فترة طويلة، وإلا فإن المواطنين يجب أن يلتزموا بارتداء الكمامة وغسل اليدين.

وأردفت: "ارتداء الكمامة اختراع أحسن من أي جهاز إلكتروني لأن فيه حماية للإنسانية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.