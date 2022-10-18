5 مشاهد مؤثرة في حياة الدكتور إبرام وزوجته نانسي.. أسرة داخل ثلاجة الموتى

ودعت الدكتورة «نانسي نوس»، أسرتها في محافظة البحر الأحمر، ولم تعلم أن هذا هو الوداع الأخير، لتلقى مصرعها بعد ساعات قليلة أثناء عودتها برفقة زوجها الدكتور إبرام أكرم وطفلتها «هنا»، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروع بمحافظة المنيا.

انتهاء حياة الأسرة بالكامل

وانتهت حياة الدكتور إبرام وزوجته قبل بدايتها مع طفلتهما، حيث قضيا معها 8 أشهر فقط لينتهي بهم الحال أمس يرقدون معا داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني مزار.

مشاهده مؤلمة ومؤثرة حدثت في حياة هذه الأسرة الصغيرة، ترويها لكم «الوطن» في السطور التالية.

مساعدة المحتاجين

1- عاد الدكتور إبرام من اليابان بعد دراسة مجال الأمراض الجلدية، وقرر مساعدة المحتاجين بتوقيع الكشف الطبي عليهم مجانا.

2- اشتهر الدكتور إبرام بين طلابه بمساندتهم، ووعد العديد منهم بتدريبهم ونقل خبرته العلمية لهم.

طفلة عمرها 8 أشهر

3- انتهت حياة أسرته الصغيرة المكونه منه وزوجته وطفلتهما التي قضت معهما 8 أشهر فقط، وفقا لما قالته صديقة للأسرة في تصريحات لـ«الوطن».

4- تمددت الأسرة بالكامل في ثلاجة واحدة بالمستشفى لحفظ جثثهم.

5- نعاه العديد من المعلمين، وأهالي بلده، والكنيسة، وجرى تداول مقطع فيديو له، وهو يرتل تراتيل كنسية.