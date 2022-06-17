مأساة في عقار الظاهر.. وفاة أسرة كاملة: «أميمة وصلاح وإسلام ماتوا في وقت واحد»

مأساة إنسانية كبيرة يعيشها سكان عقار الظاهر، الذي انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث استيقظ القاطنون والجيران، على صوت انهيار المنزل المكون من 5 طوابق على رؤوس 3 أسر، ما أسفر عن مصرع 6 أفراد بينهم رجلان وسيدتان وشاب، وأصيب سكان المنطقة بحالة من الرعب والزعر الشديدين عندما شاهدوا لحظة وفاة أسرة مكونة من 3 أشخاص: «ماتوا في وقت واحد».

أميمة وصلاح وإسلام.. ضحايا من أسرة واحدة

ووفقا لمصدر أمني، فإن شرطة النجدة، تلقت عشرات الاتصالات، عقب انهيار عقار الظاهر، وتبعها وصول فرق أمنية من الحماية المدنية، لمحاولة إنقاذ السكان، حيث باشرت أعمالها للبحث عن المفقودين، وجرى رفع كميات كبيرة من الركام، حتى انتشال الجثة الأولى لسيدة تدعى «أميمة» في العقد الخامس من عمرها، بعد 3 ساعات متصلة من أعمال البحث، ثم استخراج جثماني إثنين من أسرتها وهما الشابين «صلاح وإسلام».

مناظرة جثامين ضحايا عقار الظاهر المنهار

وأكد المصدر الأمني لـ«الوطن»، أن قوات الدفاع المدني، تمكنت من انتشال جثامين باقي المتوفين وهم سيدة وزوجها، وشاب من عائلة أخرى ليرتفع عدد جثامين الضحايا المستخرجة من تحت الأنقاض إلى 6 أفراد، جرى نقلهم إلى ثلاجة الموتى مستشفى دار الشفاء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين بعد مناظرتها من قبل الأطباء وموافاة النيابة بأعمال الفحص الطبي .

عقار الظاهر صادر له قرار ترميم لم ينفذ

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد انتقل إلى مكان الحادث بصحبة قيادات أمنية، مؤكدا على العقار المنهار عبارة عن طراز معماري وصادر له قرار ترميم من قبل حي الوايلي لكن مالكه لم ينفذه، وقرر تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وفحص أسباب انهياره.