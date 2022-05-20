وفاة أسرة كاملة في حادث تصادم بالشرقية.. وقريتهم تتشح بالسواد

لقى رجل وزوجته وطفلتيهما مصرعهم، منذ قليل، في حادث تصادم على طريق فاقوس - الحسينية بمحافظة الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة رجل وزوجته وطفلتيهما في حادث

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة فاقوس يفيد بتلقي المركز بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة وتوك توك على طريق فاقوس - الحسينية ما أسفر عن وفاة «محمد . إ . ع»، سائق، وزوجته «ع»، وطفلتيهما «ريماس» و«نعيمة»، جميعهم مقيمون بقرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس.

التحفظ على جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى فاقوس

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المتوفين إلى مستشفى فاقوس العام والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة تمهيدا لإصدار قرار بالتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال «ياسر . ا» إن الأهالي توافدوا على منزل أسرة المتوفين لتقديم واجب العزاء وانتظار وصول الجثامين لتشييع المتوفين بمقابر الأسرة في القرية، مشيرا إلى أن الوفاة كانت مفاجئة وصادمة لجميع أهالي القرية وخاصة أنهم كانوا يتصفون بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

«فيسبوك» يتحول لسرادق عزاء

وفي السياق نفسه، أثار خبر وفاة الأسرة كاملة حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا خبر الوفاة على نطاق واسع، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولأسرتهم بالصبر والسلوان.