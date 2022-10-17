صديقة «نانسي» و«إبرام» ضحايا حادث المنيا: «كانوا بيكشفوا على المحتاجين مجانا»

«تعالى مزاحهم داخل سيارتهم الملاكي أثناء عودتهم من محافظة البحر الأحمر، بينما تداعب الأم صغيرتها لتكف عن البكاء»، كانت تلك اللحظات هي الأخيرة في حياة أسرة الطبيب إبرام أكرم، والتي لقي أفرادها مصرعهم في حادث سير على طريق محافظة المنيا.

استقل أفراد أسرة الدكتور إبرام، أخصائي الجلدية، سيارتهم للعودة إلى منزلهم في المنيا بعد زيارة زوجته الطبيبة الصيدلانية «نانسي نوس» لأهلها بمحافظة البحر الأحمر، إلا أن السيارة لم تصل إلى وجهتها، حيث انتهى بركابها الحال في مستشفى بني مزار، ليرقد الأب وزوجته وطفلتهما جثثا هامدة داخل ثلاجة حفظ الموتى بعد تعرضهم إلى حادث مروع.

فاجعة أصابت أصدقاء أسرة حادث المنيا

فاجعة ألمت بأصدقاء الطبيب إبرام أكرم وزوجته «نانسي»، عقب نبأ وفاتهما، لا سيما أنهم كانوا في لقاء معهما قبل أيام قليلة، وبدأوا في نشر صور تجمعهما مع طفلتهما «هنا» صاحبة الـ8 أشهر، ولسان حالهم يردد «انطفت ضحكتهم الحلوة».

تروي «أوليفيا. ب»، صديقة الأسرة، أن «إبرام» عاد من اليابان بعد دراسة أساليب حديثة في مجال الأمراض الجلدية، وذلك بعد تخرجه من كلية طب المنيا، مشيرة أنه عاد بكم هائل من المعلومات العملية التي قرر تطبيقها في علاج مرضى الحروق بمستشفى الحروق التابع للراهبات بمركز سمالوط، مقابل أجر رمزي.

صديقة الأسرة الراحلة: كانوا على خلق طيب

وعن تعامله مع أصدقائه ومرضاه، قالت «أوليفيا» إنه كان ذا خلق طيب وهادئ الطباع، ويتحمل مرضاه وشكواهم دون ملل حتى لو ترددوا عليه في عمله أكثر من مرة في اليوم الواحد، «كان دكتور ابن ناس، عمره ما تكبر ولا تعالى على حد».

طبيب حادث المنيا يدعم طلبة الطب

«لو طالب في طب راح يكشف عنده، كان بيرفض ياخد منه تمن الكشف، ويشجعهم ويقولهم تعالوا واتخرجوا وأعلمكم شغل الجلدية بنفسي، وأنقل ليكم خبرتي»، هكذا واصلت صديقة الأسرة حديثها عن «إبرام» و«نانسي»، معربة عن وجعها وأصدقائهم بعد فاجعة موت الأسرة.

وواصلت «أوليفيا» حديثها ودموعها تنهمر: «كان قلبه طيب، بيكشف على المحتاج ببلاش، عمره ما رد حد من غير كشف حتى لو مش معاه، حتى زوجته عمرها ما رجعت حد من غير علاج، كان هدفه يقدم خدمة طبية بكل أمانة، وآخر همه الفلوس وسلامة المريض كان غايته الأولى».

إخطار بمصرع طبيب وأسرته في حادث بالمنيا

بدأت أحداث الواقعة حين ورد إخطار إلى مدير أمن المنيا، يفيد بوقوع حادث مروري على طريق «الشيخ فضل - رأس غارب» بنطاق مركز بني مزار، ما أدى إلى مصرع طبيب وأسرته، وهم «إبرام أكرم»، طبيب جلدية، وزوجته «نانسي نوس»، طبيبة، وابنتهما «هنا»، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني مزار، وحرر محضر بالواقعة.