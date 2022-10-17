محافظ الإسكندرية يكلف بدراسة الاستخدام الأمثل للمنطقة أسفل كوبري ستانلي

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالبدء الفوري لعمل دراسة شاملة للوضع أسفل كوبري ستانلي وبجوار كازينو السرايا، ودراسة الموقف على أرض الواقع، وذلك لو وضع أنسب تصور لاستغلال تلك المنطقة وإعادة الانضباط إليها.

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، بعد نشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، يكشف استغلال البعض للمنطقة الواقعة أسفل كوبري ستانلي في أعمال مخالفة وإشغالات غير قانونية.

كوبري ستانلي ساهم في خفض الزحام المروري

وتم بناء كوبري ستانلي بمحافظة الإسكندرية لتحسين الحالة المرورية ومنع الازدحام بكورنيش الإسكندرية في منطقة ستانلي بحي شرق الإسكندرية، والذي يميز هذا الكوبري عن غيره هو الدقة والبراعة في التصميم حيث يشبه القصور والمتاحف الملكية.

«ستانلي» من معالم الإسكندرية

ويعد كوبري ستانلي من معالم محافظة الإسكندرية، والذي يشهد إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات الأخرى وكذلك السائحين من مختلف الجنسيات.