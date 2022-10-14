محافظ الإسكندرية: رفع درجة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ غدا

تنتظر الإسكندرية غدا أولى أيام الطقس السيئ مع تغير فصول السنة، وبدء أجواء الأمطار مع منتصف فصل الخريف الجاري، الأمر الذي تبعه استعدادات قصوى من كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة هذا الأمر.

«رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً»، هكذا لخص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استعدادات المحافظة لمواجهة أمطار غدا المتوقع هطولها بنسبة 80%.

تنسيق القطاعات الحيوية في الإسكندرية

وأضاف الشريف في بيان، أنه شدد على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

تواجد الأجهزة التنفيذية في شوارع الإسكندرية

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

غرفة عمليات لمتابعة طقس الإسكندرية

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.