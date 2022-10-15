محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الأمطار غدا: تعمل بشكل طبيعي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مواعيد النوات تغيرت، وباتت غير ثابتة، وهذا بسبب التغيرات المناخية، مضيفا أنه قد يكون هناك أمطار إلى خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل إلى رعدية بنسبة 80%.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية، تعمل بشكل طبيعي غدا، دون توقف، حتى أن تأتي الأرصاد بتوقعات جديدة.

واستطرد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سيكون هناك ارتفاع في الأمواج قد يصل إلى 2.5 متر، مشيرًا إلى أن هناك نشاط للرياح.وأكد أنه من المتوقع أن يكون هناك نوات شديدة وقوية خلال العام الحالي، وهذا وفقا للأبحاث العالمية الصادرة في هذا الشأن، وزيادة كميات مياه الأمطار، وزيادة شدة الرياح الرعدية.

وأردف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك مشروعات مستقبلية من أجل الاستفادة من مياه الأمطار بتكلفة المليارات من أجل إنشاء مجتمع عمراني جديد في الدلتا الجديدة.

استعدادات مكثفة لاستقبال الأمطار

وأضاف أن هناك تكثيف للاستعدادات من قبل المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الجاري تحسبا لمياه الأمطار، مضيفا أنه تم رفع كفاءة محطات الرفع

واختتم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عدد النقاط الساخنة خلال الأمطار المتوقعة ارتفعت من 106 إلى 155 نقطة ساخنة، من بينها منازل الكباري والأنفاق.