المخدرات عدو قاتل.. والمواجهة تبدأ بحملة من «الإعلام الواعي»

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، إيماناً منها بدور الإعلام فى الدفاع عن المجتمع ومواجهة الظواهر المهدِّدة لسلامته.

وتركز الحملة، التى تبث عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين فى البيوت بشكل علمى بكيفية اكتشاف وجود متعاطى مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها فى تدمير الكثير من الأسر، وأن مواجهة الإدمان وتعاطى المخدرات بالتوعية لا تقل أهمية عن مواجهة الشائعات التى تهدف لتدمير الدولة، ولا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب.

وأكدت الشركة، فى بيان اليوم، أن التعامل مع وجود متعاطى مخدرات فى المنزل يتطلب اتباع أساليب وطرق علمية محددة، وتتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توعية الجمهور بالتعامل مع المتعاطين عبر المتخصصين وذوى الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام فى تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.

من جانبه أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، مؤكداً أنها خطوة جيدة وستسهم فى حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الحملة ذات أهمية كبيرة فى الوقت الراهن للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، لافتاً إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يثمّن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودور الإعلام فى الدفاع عن المجتمع ومواجهة الظواهر المهدِّدة لسلامته.

«علاج الإدمان»: نثمن دورالشركة فى حماية المجتمع و 32 ألف متطوع للتوعوية

وأكد «عثمان» أن الصندوق لديه 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية يقومون بتنفيذ البرامج التوعوية المختلفة لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، وتم إنشاء بيوت تطوع داخل العديد من الجامعات كمقرات دائمة لصندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجامعات، بهدف استثمار طاقات الطلاب فى التوعية بأضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

من جانبه قال شريف عبدالفضيل، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن الحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات رائعة للغاية وتأتى ضمن حملاتها لبناء الوطن فى كل المجالات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد أن الحملة لا بد أن تغطى جميع أنحاء الجمهورية وتشمل التوعية بشكل مستمر لتوعية الشباب وبناء جيل جديد خالٍ تماماً من الإدمان، مشدداً على أن الرئيس السيسى يهتم بالشباب وتمكينهم، وخطوة علاج الإدمان قوية وسيكون لها آثار ممتازة، ومن الضرورى أن يتكاتف الجميع لنجاح هذه الحملة وخروجها بشكل رائع.

وأضاف أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، إن جهود الدولة كبيرة للغاية فى بناء جيل جديد خلال الفترة الحالية، سواء من خلال الاهتمام بالشباب وتثقيفهم أو الرياضة من خلال توسيع رقعة مراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية وعلاج حالات الإدمان.

من جانبه قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى ومدرس الإعلام بجامعة بنها لـ«الوطن»، إن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات إحدى أهم وأبرز المبادرات المجتمعية التى أطلقتها الشركة فى الآونة الأخيرة إدراكاً منها لدورها المجتمعى، وإيماناً منها بدور الإعلام فى الدفاع عن أمن وسلامة المجتمع وحمايته من الظواهر السلبية المهدِّدة لبقائه ووجوده، حيث لا تقل مواجهة مخاطر تعاطى المخدرات أهمية عن مواجهة الشائعات والإرهاب من حيث خطورتها وتأثيرها السلبى والهدام على المجتمع بشكل عام.

وأضاف «النحاس» أن الشركة قامت بالإعلان عن المبادرة من خلال حملة إعلامية ضخمة عبر منصاتها ومواقعها الإعلامية المختلفة وبشكل مكثف وبما يضمن للجمهور معرفة آليات المواجهة وطرق تقديم الدعم وكيفية اكتشاف وجود متعاطى المخدرات فى محيط الأسرة وكيفية التعامل معه ووسائل العلاج المختلفة بشكل فعال وآمن وعبر اتباع طرق وأساليب علمية محددة بمعرفة الخبراء والمختصين وفى سرية تامة، بما يضمن أمن واستقرار والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.