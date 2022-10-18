«الصحفيين العرب» يعقد مؤتمره العام اليوم لمناقشة التحديات وخطة العمل

يعقد اتحاد الصحفيين العرب المؤتمر العام الرابع عشر في أحد فنادق القاهرة، اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أعلن بيان عن الاتحاد ومقره الدائم القاهرة.

اتحاد الصحفيين العرب

وذكر اتحاد الصحفيين العرب، في بيان له، أن الجلسة الافتتاحية ستعقد في الثانية عشر ظهرا بحضور نحو 150 من نقباء الصحفيين وكبار الكتاب والمفكرين العرب، كما يحضر المؤتمر ممثلو 20 منظمة واتحاد عربي ودولي.

وأوضح الاتحاد أن أعمال المؤتمر، الذي ينعقد كل 4 سنوات بحضور وفد من أربعة أعضاء من كل دولة عرربية فضلا عن 15 عضوا بالأمانة العامة للاتحاد، من المقرر أن تستمر على مدار يومين بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من 18 دولة عربية.

المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب

وأشار اتحاد الصحفيين العرب إلى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد في السنوات المقبلة واختيار أمانة عامة جديدة وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، وقيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية في مواجهة الأكاذيب والشائعات التي تحيط بوطننا العربي.

وتأسس اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة عام 1964، تعبيرا عن رغبة الصحفيين العرب في توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا وطننا العربي.