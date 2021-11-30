اتحاد الصحفيين العرب: المجتمع الدولي لم يقم بدوره في حماية الشعب الفلسطيني

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، أن القضية الفلسطينية، لا تزال عالقة، دون حل، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقه، موضحًا في بيان أصدره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يحل يوم 29 نوفمبر من كل عام، أن هذا اليوم يعد تذكيرا للمجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وقال اتحاد الصحفيين العرب في بيانه: «الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو تذكير للمجتمع الدولي بأن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحقق بعد حقه الطبيعي في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في مختلف قرارات الأمم المتحدة».

وواصل البيان: «الاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يواصل كفاحه العادل ضد الاحتلال غير القانوني والوحشي الصهيوني، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته في حماية أرواح الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية، وأن يلعب دوره الصحيح في التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية لصالح السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط».

اتحاد الصحفيين العرب

وتابع اتحاد الصحفيين العرب في بيانه المتضامن مع الشعب الفسطيني: «يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي المحتلة».

واختتم البيان بتأكيده على أن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو إلى قيام دولة فلسطينية وفق حدود ما قبل عام 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، حيث أنها الحل الوحيد والعادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.