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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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اتحاد الصحفيين العرب يعقد مؤتمره العام الرابع عشر الثلاثاء

كتب:

أحمد البهنساوى
02:27 م | السبت 15 أكتوبر 2022
الاتحاد العام للصحفيين العرب

الاتحاد العام للصحفيين العرب

أعلن اتحاد الصحفيين العرب عن انعقاد مؤتمره العام الرابع عشر في مقره الدائم بالقاهرة الثلاثاء المقبل الموافق 18 أكتوبر، حيث يستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اتحاد الصحفيين العرب

وذكر اتحاد الصحفيين العرب، في بيان له اليوم، أن الجلسة الافتتاحية ستعقد في الثانية عشر ظهرا بفندق جراند نايل تاور، إذ تتواصل أعمال المؤتمر على مدار يومين بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من 18 دولة عربية.

وينعقد المؤتمر العام كل 4 سنوات، بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ15.

مؤتمر الصحفيين العرب ومحاربة الشائعات

ويناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد في السنوات المقبلة واختيار أمانة عامة جديدة وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، وقيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية في مواجهة الأكاذيب والشائعات التي تحيط بوطننا العربي.

وتأسس اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة عام 1964، تعبيرا عن رغبة الصحفيين العرب في توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا وطننا العربي.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.