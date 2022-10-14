«الصحفيين العرب» يرحب بعودة ممارسة أنشطة اتحاد السودان

قال الاتحاد العام للصحفيين العرب إنه تلقى بارتياح عالي المستوى قرار مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل السودانية المستشار العام آمنة الصادق كبر بتحويل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للصحفيين السودانيين إلى لجنة لتسهيل مهام الاتحاد المعني للصحفيين السودانيين، ما يعني إلغاء قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين يونيو 1989 بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادر فى ديسمبر 2019 .

اتحاد الصحفيين العرب

وتابع الاتحاد في بيانه: وإذ يعبر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تقديره لكل الجهات التي ساندت الاتحاد العام للصحفيين السودانيين خلال الفترة التي كان فيها القرار الجائر يشل عمل الاتحاد والزملاء فى الأسرة الصحفية السودانية، فإنه يتقدم بخالص التهاني لجميع الزملاء الصحفيين السودانيين وعلى رأسهم قيادة الاتحاد رئيسًا ومجلسًا.

اتحاد صحفيي السودان

واختتم البيان: الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي كان قد خاطب جميع الجهات الرسمية فى السودان يدعم قرار إجراء الانتخابات المقبلة للاتحاد السوداني والذي يأتي متوافقا مع النظام الأساسي للاتحاد السوداني واللوائح التي تحكم عمل الاتحاد.

كما يدعم بقوة قرار مزاولة نشاطاته اعتبارا من يوم الثلاثاء الحادي عشر من أكتوبر 2022 باعتباره الجهة الشرعية الممثلة للصحفيين السودانيين والعضو الفاعل في الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحادات والمنظمات الدولية الأخرى.