عادل طعيمة: استضافة قمة المناخ فخر.. وتأكيد على مكانة مصر في العالم

أكد عادل طعيمة، نجم النادي الأهلي السابق، أن إقامة قمة المناخ في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، يُعتبر مصدر فخر للشعب المصري، لأنه يدل على مكانة وقوة مصر في العالم، ودورها الرائد لاستضافة حدث ضخم مثل قمة المناخ.

مصر لا يقف أمامها شيء صعب

وقال عادل طعيمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر لا يقف أمامها شيء صعب، وكل يوم هناك تطور في جانب جديد داخل البلاد، لتصبح قادرة على استضافة الجميع، وتنظيم الأحداث الكبرى والمحافل الدولية، في مختلف الشؤون، حتى على الصعيد الرياضي.

وأشار طعيمة إلى أن مصر ستقود العالم في التحدي الأكبر للحفاظ على البشرية، وهو مواجهة أخطار التغيرات المناخية، وأن مصر تسير في الطريق الصحيح، فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، والاهتمام بالمشروعات الخضراء، والتي سوف تصنع الفارق بالنسبة لصحة الأجيال المقبلة من الشعب المصري.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر قمة المناخ السابع والعشرين في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ.

وتشهد القمة حضور ما يقرب من 30 ألف مشارك، من 197 دولة حول العالم، وذلك لبحث التغييرات المناخية، ومناقشة أفضل الحلول للحفاظ على الحياة البشرية، وتكاتف جهود الدول لمواجهة هذه الأزمة.