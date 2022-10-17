قصواء الخلالي: قمة المناخ تجعل مصر في بؤرة اهتمام العالم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ قمة المناخ التي تستضيفها مصر الشهر المقبل حدث مهم عالميا، ويشهد اتخاذ قرارات في صالح جميع الدول التي تضررت جراء التغيرات المناخية التي تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى بعدما أفرطت في الإساءة للطبيعة.

قمة القرارات

وأضافت الخلالي، خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC، أنّه لا بد من التأهب والانتظار، إذ تسمى القمة بـ«قمة القرارات» فمن المنتظر أن يتخذ فيها قرارات مهمة، مشيرةً إلى أن وجودها على أرض مصر يجعل القاهرة في بؤرة اهتمام العالم، إذ يجري تسليط الضوء عليها والحالة الأمنية ورسائل الاستقرار والأمن والقوة البشرية والوضع السياسي والاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى جذب الاستثمارات.

وتابعت الإعلامية، أن المؤتمر يعد من أكبر عمليات الدعاية السياحية لمصر في السنوات الأخيرة، مشددةً على أن القمة مصلحة كبرى للمصريين في هذا التوقيت.

السيسي يجدد دعوته للعالم للمشاركة في مؤتمر المناخ

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد دعوته للعالم للمشاركة في قمة المناخ بمصر، وذلك خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه، مؤكدًا أن القاهرة تطرح خلالها مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، إذ يجري التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، ومن المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزًا إفريقيا للمياه والتكيف مع المناخ، وذلك بدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم.