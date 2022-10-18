في عيد ميلادها.. أزمات واجهت الفنانة حورية فرغلي بسبب حبها للفروسية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة حورية فرغلي، فهي من مواليد 18 أكتوبر 1976، وتألقت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ولكنها اختفت فجأة عن الأضواء، بعد عمليتها الجراحية في الأنف والتي أدت إلى تغيير ملامحها.

إصابة حورية فرغلي في أنفها

وبدأت أزمة حورية فرغلي مع أنفها بسبب حبها للفروسية والخيل، وأثناء ممارستها لهذه الهواية المفضلة، سقطت فجأة من على الخيل، لينزل الحصان بقدمه على أنفها ويحدث تهتكا للأنف وتبدأ رحلة معاناتها مع عمليات التجميل.

وقالت حورية في تصريح سابق لـ«الوطن»: أنفي جعلني أعيش في عزلة واكتئاب بسبب انتقادات الناس لشكلي وهذا أرهقني نفسيا، بالرغم مما حدث لشكلي ليس لي أي ذنب»، مؤكدة أنها فضَّلت العزلة بعد الحادث وعدم مشاهدة شكلها حتى في المرآة كأي امرأة.

وبعد عدد من العمليات الخاطئة في أنفها، أجرت مؤخرا حورية فرغلي عملية جراحية خارج مصر أعادت إليها ثقتها في نفسها مرة أخرى لتعود بالظهور بعدد من الأعمال الفنية.

أعمال حورية فرغلي بعد العملية الجراحية

لتعود حورية فرغلي لمزاولة نشاطها الفني بالعديد من الأعمال الفنية منها مسلسل «أيام وبنعيشها» والذي ينتمي لمسلسلات الـ45 حلقة، من تأليف سماح الحريري، وهو من إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

كما تعاونت الفنانة حورية فرغلي مع مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو في إحدى أغنياته، وتعد هذه المرة الأولى لها في مجال الغناء.

أشهر أعمال حورية فرغلي

وبدأت حورية فرغلي مشوارها الفني من خلال دور في فيلم «كلمني شكرا»، لتنطلق بعدها في المشاركة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

ومن أشهر هذه الأعمال التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور مسلسلها الناجح «ساحرة الجنوب» والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، من بطولة صلاح عبدالله، سوسن بدر، مها أبو عوف، وياسر جلال والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.