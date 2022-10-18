مقتل تاجر وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية على منزل بحلوان

شهدت منطقة منشية جمال عبدالناصر بدائرة قسم شرطة حلوان واقعة مأساوية، بعدما وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية نتج عنها مقتل تاجر، وإصابة ثلاثة أخرين بسبب بيع منزل بالمنطقة.

بلاغ بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد للعميد عمر فاروق، مأمور قسم شرطة حلوان بلاغًا من إدارة النجدة بوجود مشاجرة بسلاح ناري، ووقوع مصابين بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، وبانتقال الدورية الأمنية والفحص تبين وقوع مشاجرة بين شخص يدعي «حسانين ا.ح.م»، تاجر ومقيم في منشية جمال عبد الناصر، مصاب بطلق خرطوش أدى إلى وفاته، و«محمد ا.ح.م»، تاجر ومقيم ذات العنوان مصاب بجرح قطعي بفروة الراس، و«وليد ا.ح.م»، تاجر، ومصاب بجرح سطحي بالرأس، و«أسامه ع.ح.م»، مهندس زراعي ومقيم ذات العنوان، ومصاب بجرح قطعي بالراس، «طرف أول» في الواقعة، وبين «عماد ح.خ.ع»، سائق ومقيم بمنشية جمال عبدالناصر، و«مصطفي ح.خ.ع»، نجار ومقيم بذات العنوان، و«أحمد ح.خ.ع»، موظف بالصرف الصحي، ومقيم بذات العنوان «طرف ثاني».

وبوصول المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث وعمل التحريات، تبين أن سبب المشاجرة قيام أحد أقارب الطرف الثاني ببيع منزل ملكه لأحد من الطرف الأول، واعترض الطرف الثاني علي البيع، فقاموا بالتشاجر مع الطرف الأول حال حضورهم لاستلام المنزل بالعنوان محل البلاغ وأحدثوا إصاباتهم.

أسلحة نارية مستخدمة

كما نجح رجال وحدة المباحث في ضبط كل منو«أحمد ح.خ.ع»، 42 سنه، موظف بالصرف الصحي ومقيم منشية جمال عبدالناصر، وله معلومات جنائية، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 ملي، وعدد 10 طلقات من ذات العيار والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و«محمد. ح»، 38 سنة، سباك ومقيم بذات العنوان، ومصاب بكدمة وخلع بالكتف الأيمن، و«سيد.ا» وشهرته «وائل نوار»، 43 سنة، سائق ميكروباص، وبحوزته سلاح أبيض «سنجة».

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وإطلاق أحدهم عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته تجاه المجني عليه أدت إلى وفاته، وقيامهما بالتعدي على أفراد الطرف الأول وإحداث إصابات، لوجود خلافات بينهما على بيع منزل، وبمواجهة الطرف الأول أفادوا بحضورهم إلى مكان الواقعة لاستلامهم المنزل موضوع النزاع، وباختلافهم مع الطرف الثاني قاموا بالتشاجر بالأيدي والأسلحة البيضاء وإلقاء الطوب والحجارة، نتج عنها إصابة أحد الاشخاص من الطرف التاني، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات.