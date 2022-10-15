المؤبد لشاب قتل خالته في سوهاج.. حاول سرقتها فاستغاثت بالجيران

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامه بقتل خالته بدائرة قسم جرجا.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة ترجع للعام الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي 2022، بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج عندما سدد «أ.ع»، 21 عاما، طعنات بسلاح أبيض إلى خالته «م.ع»، حيث حاول سرقتها فاستغاثت فطعنها قاصدا قتلها حتى أزهق روحها وحضر الجيران على صوت استغاثتها وتم ضبط المتهم ونقلها لمستشفى جرجا المركزي لإسعافها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل ذلك.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

ووجَّهت النيابة للمدعو «أ.ع»، 21 عاما، عامل، تهمة قتل المجني عليها «م . ع»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن انهال عليها بالضرب بسلاح أبيض «سكين» بعدة طعنات فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.