قانوني يوضح عقوبة 3 متهمين بالشروع في قتل شاب بأكتوبر: تصل لـ«مؤبد»

جدد قاضي المعارضات في أكتوبر حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل شخص طعنًا بسلاح أبيض، أثناء مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم، وتحدّث أشرف ناجي، المحامي بالنقض، عن العقوبة التي تنتظر المتهمين، قائلًا إنّ القانون شرّع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يشرع في قتل أحد.

عقوبة الشروع في القتل

وأوضح ناجي، أنّ الشروع في القتل هو البدء في تنفيذ فعل، قصد به ارتكاب جناية أو جنحة، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، وذلك وفقا لنص المادة 45 من قانون العقوبات، مضيفًا أنّ عقوبة الجريمة بمحكمة الجنايات، تنظم وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، والقانون بالمادة 46 نص على أن «يعاقب على الشروع بالجنايات بالعقوبات التالية، إلا في حالة إن نص القانون على خلاف ذلك».

1- إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، تكون حينها عقوبة الشروع في القتل هي السجن المؤبد.

2- إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي بالسجن المؤبد، تكون عقوبة الشروع في القتل حينها بالسجن المشدد.

3- إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل بالسجن المشدد، ومدته لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة بالسجن.

4- إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل حينها السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة بالحبس.

بداية الواقعة

كانت بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثالث بأكتوبر، تلقى إخطارًا من المستشفى، يفيد باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذ من الصدر، وادعاء تعدي آخرين عليه، بعد نشوب مشاجرة بينه وبين المتهمين، بعد أن عاتبهم بسبب سرقتهم حمام من مسكنه، وتفاجأ بتعديهم عليه بسلاح أبيض «سكين».

حبس المتهمين 15 يومًا

وعقب تقنين الإجراءات والتحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ، وتم القبض على المتهمين، وبعد التحقيقات جدد قاضي المعارضات بأكتوبر، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.