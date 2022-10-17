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المشدد 8 سنوات لعاطل بتهمة قتل شقيقه وحيازة مخدرات في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
02:59 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
محكمة سوهاج

محكمة سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات، لاتهامه بقتل شقيقه وتعاطيه المواد المخدرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على، وإبراهيم مرتضى، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

أحداث الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجاري، بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو «ع . ح»، عاطل، بتهمة قتل شقيقه الأصغر «ع ى. ح»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن انهال عليه طعنا بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته، وذلك أثناء مشاجرة بينهما، فأحدث إصابة أودت بحياته.

إحراز مواد مخدرة 

كما أحرز المتهم جوهرين مخدرين «حشيش، ومفيتامين»، وذلك بقصد التعاطي، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالحبس المشدد 8 سنوات.

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