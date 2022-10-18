رابطة السيارات الأوروبية: نمو تسجيل المركبات بنسبة 9.6% في سبتمبر 2022

قفزت عمليات تسجيل سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6% على أساس سنوي إلى 787870 وحدة في سبتمبر 2022، وهو الشهر الثاني على التوالي من النمو هذا العام، ويرجع ذلك إلى انخفاض قاعدة المقارنة من سبتمبر 2021، عندما أعاق نقص أشباه الموصلات إنتاج السيارة.

أكبر أربعة أسواق في الاتحاد الأوروبي

بالنظر إلى أكبر أربعة أسواق في الاتحاد الأوروبي، سجلت ألمانيا وإسبانيا مكاسب ثنائية الرقم 14.1٪ و12.7٪ على التوالي، بينما أظهرت فرنسا (5.5٪) وإيطاليا (5.4٪) معدلات نمو أكثر تواضعًا، بحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، فإنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، تقلص سوق سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.9٪ إلى 6،784،090 سيارة.

متوسط ​​تسجيلات السيارات في الاتحاد الأوروبي

بلغ متوسط ​​تسجيلات السيارات في الاتحاد الأوروبي 1126198.67 وحدة من عام 2003 حتى عام 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1890664 وحدة في مارس من عام 2017 وأدنى مستوى قياسي بلغ 270682 وحدة في أبريل من عام 2020.