بسبب بوست سائقي السيارات.. جورج وسوف: «محبة الناس الطيبين»

تصدر جورج وسوف الترند في مصر، وذلك بالتزامن مع قرب حفله بمدينة الإسكندرية، والذي نفد تذاكره بعد 48 ساعة منذ طرحها مما جعل الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف تطرح فئة إضافية نفدت هى الأخرى.

جورج وسوف يتفاعل مع جمهوره

وتفاعل جورج وسوف مع الجمهور عبر تويتر، فكتب أحد الأشخاص على موقع تويتر: «محدش هيلاقي مواصلات يومها السواقين كلهم هيبقوا في الحفلة»، ورد جورج وكتب: «دا أحلى تعليق وأتشرف، مين أبو وديع دون محبة الناس الطيبين».

ومن المقرر أن يأتي جورج إلى الإسكندرية قبل الحفل بحوالي 4 أيام على حسب العقود المبرمة بين جورج والشركة المنطمة، والتي تنص على إقامة مؤتمر صحفي لاستقبال جورج وسوف بمحافظة الإسكندرية.

أما عن خطة استقباله، فبدأت الشركة المنظمة في الحفل بتعليق بانرات وبوسترات الحفل في الشوارع والميادين الرئيسية وعلى عدد من وسائل النقل والمواصلات التي تجوب الإسكندرية بأكملها من أجل الترويج للحفل.

رفع كفاءة المسرح

كما يتم الآن رفع كفاءة المسرح وبناء المسرح على أعلى مستوى من الجودة، كما يتم تنسيق معدات الصوت لكى يخرج الحفل في أفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن يغني جورج عددا من أغانيه ومن بينها: «سلف ودين»، «سهرت الليل»، «بيحسدوني»، «الحب الكبير»، «صباح الفل على العشاق»، «كلام الناس»، «طبيب جراح»، و«علم قلبي الشوق».

وكانت آخر أغاني أبو وديع «ياه ع الزمن» و«صاحي الليل» وحققا نجاحا كبيرا وقت طرحهما وكانا باللهجة المصرية.