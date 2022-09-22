7 سيارات مستعملة بأسعار مناسبة.. بينها «مرسيدس وهيونداي»

تتميز السيارات بموديلات متنوعة تختلف في إمكانياتها ونوع المحرك وقوته، بالإضافة إلى سرعتها ونوع ناقل الحركة سواء أوتوماتيك أو يدوي، ويبحث قطاع عريض من المواطنين عن السيارات المستعملة كونها أقل سعرًا، خاصة أنها شهدت استقرارا في أسعارها وانتعاشة في عملية البيع والشراء خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وأوضح عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في حديثه لـ«الوطن»، أن سبب الإقبال على شراء السيارات المستعملة يرجع إلى رغبة المواطنين في امتلاك مركبات بحالة الزيرو وسعرها مناسبًا، وفيما يلي بعض الموديلات الموجودة في السوق وأسعارها.

سوزوكي فان تومنايا 2019

متوسط سعر السيارة: 126.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 114.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 138.000 جنيه.

هيونداي جيتز 2005

متوسط سعر السيارة: 127.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 119.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 133.000 جنيه.

مرسيدس A 150 2005

متوسط سعر السيارة: 127.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 124.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 133.000 جنيه.

دايو لاستي 2006

متوسط سعر السيارة: 127.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 121.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 131.000 جنيه.

اسبيرانزا تيجو 2010

متوسط سعر السيارة: 127.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 119.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 133.000 جنيه.

اسبيرانزا تيجو 2011

متوسط سعر السيارة: 127.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 119.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 135.000 جنيه.

دايهاتسون سيريون 2009

متوسط سعر السيارة: 128.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 126.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 130.000 جنيه.