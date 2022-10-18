خريطة قنوات الأطفال خلال العام الدراسي.. برامج تعليمية وترفيهية جديدة

منافسة شديدة بين قنوات الأطفال التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، في الإعلان عن المحتوى التعليمي والترفيهي في ذات الوقت، من خلال خرائط القنوات الشهرية، بهدف جذب المشاهدين من الاطفال والأسر، بعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وتسعى القنوات في استمرار تلك البرامج، على مدار شهور الدراسة، على أمل تحقيق نسب مشاهدة عالية والإقبال على متابعتها من جانب الأطفال، لذا تعتمد بشكل أساسي على تجديد الخرائط البرامجية على مستوى من حيث الشكل والمضمون، مع الحرص على الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية لكل قناة على مواقغ التواصل الاجتماعي.

خريطة قناة طيور الجنة

- جدول الضرب.

- حفظ الأمانة.

– ماما قالت.

- أسماء الله الحسنى.

- ع الروضة الحلوة.

- المكعبات.

- حديقة الحيوان.

- شو بدك تصير.

- قول الحمد لله.

- عالم البنات.

• تردد قناة طيور الجنة:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

خريطة قناة طيور بيبي

- ياترى نسيتوا القدس.

- جدول الضرب 2.

- ماما وبابا.

- صلى الله على محمد.

-ياللا نحرك إيدينا.

- حريتي مع حجابي.

• تردد قناة طيور بيبي:

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

.الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

خريطة قناة كراميش

- ولاد الجارة.

- شو حلوين.

- كليب الرياضة «قوم نلعب».

- كليب لا تكذب.

- كليب الفواكه.

• تردد قناة كراميش:

التردد: 11643، أو 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.