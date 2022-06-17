تردد قنوات الأطفال والكرتون 2022 نايل سات.. استمتع بالوقت مع أطفالك

في الأوقات المختلفة على مدار اليوم يحتاج الأطفال إلى ما يقضون به أوقاتهم ويسلون أنفسهم، من خلال الاستماع إلى شيء مميز بجعلهم يشعرون بالسعادة ويركزون على تفاصيل ما يعرض من برامج متنوعة، لذا يبحث العديدون عن تردد قنوات الأطفال والكرتون 2022 نايل سات لمشاهدة البرامج والأناشيد والأغاني المختلفة.

وازداد البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قنوات الأطفال والكرتون 2022 نايل سات، وهو ما نقدمه في السطور التالية، وذلك في إطار ما تقدمه «الوطن» للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

تردد قنوات الأطفال والكرتون 2022 نايل سات

وفي السطور التالية نعرض بعض من تردد قنوات الأطفال والكرتون 2022 نايل سات التي تعرض الأناشيد والأغاني وأفلام كرتونية، مثل قناة كراميش الجديد، وتردد قناة كوكيز وأيضًا تردد قناة توم وجيري وغيرها.

تردد قناة كوكيز Cookies الجديدة على النايل سات

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش الجديدة على النايل سات

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبيس تون الجديدة 2022

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة طيور بيبي الجديدة على النايل سات

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بطوط 2022

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة تنة ورنة الجديدة

التردد: 11595 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة على النايل سات

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز 2022

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوكي كيدز 2022

التردد: 11602 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة مودي كيدز الجديدة على النايل سات

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي 2022

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD .

الاسم على الرسيفر: Mickey.

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة بطوط 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11594.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي H.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4