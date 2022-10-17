ترددات قنوات الأطفال على نايل سات.. محتوى ترفيهي وتعليمي

على الرغم من بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، إلا أن عمليات البحث مستمرة على ترددات قنوات الأطفال، وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات، لذا يمكن بسهولة تحميلها على جميع أجهزة الريسيفر.

وهى قنوات تحتوي على محتوى تعليمي وترفيهي كبير، لذا يزداد البحث اليومي على ترددات قنوات الاطفال، منها «ميكي، كراميش، كوكيز، بطوط، سبيس تون، كوكيز، توم وجيري، وتنة ورنة»، وغيرها من قنوات الكرتون المخصصة للأطفال.

ترددات قنوات الأطفال على نايل سات

كراميش الجديدة

تردد قناة كراميش: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة كوكيز

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة بطوط

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

توم وجيري

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة سبيس تون الجديدة

تردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

طيور بيبي الجديدة

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ديزني كيدز

تردد قناة ديزني كيدز: 12073.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

تنة ورنة

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

الاستقطاب: عمودي.

ميكي كيدز

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

طيور الجنة

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كوكي كيدز

التردد: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

كوجي الجديدة

على النايل ساتالتردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مودي كيدز الجديدة

على النايل ساتالتردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة MBC3

للأطفال 2022التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

قناة سمسم الجديدة

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.