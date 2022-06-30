تردد جميع قنوات الأطفال 2022 على النايل سات.. منها سمسم وكوكي ومواهب

مع بداية الاجازة الصيفية، شهدت مواقع البحث عمليات متواصلة عن تردد جميع قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، لتحميلها على أجهزة الريسيفر، خاصة القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وعلمي للأطفال.

ويضم القمر الصناعي المصري، عددا كبيرا من ترددات جميع قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، مثل: «كراميش، كوكيز، سبيس تون، توم وجيري، وتنة ورنة»، وغيرها من القنوات المختلفة المخصصة للأطفال.

تردد جميع قنوات الأطفال 2022 على النايل سات

تردد قناة كوكيز

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبيس تون الجديدة

لتردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة كراميش الجديدة

تردد قناة كراميش: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور بيبي الجديدة

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بيبي كيدز الجديدة

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ديزني كيدز

التردد: 12073.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بطوط

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة تنة ورنة

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي كيدز

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كوكي كيدز

التردد: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم الجديدة على النايل سات

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كرتون نتورك

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كوجي الجديدة على النايل سات

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة مودي كيدز الجديدة على النايل سات

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة MBC3 للأطفال 2022

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.