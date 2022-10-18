«صحة الإسكندرية»: أكثر من ثلثي النساء يلدن طبيعيا بمستشفى العامرية العام

أكدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، أن أطباء النساء بمستشفى العامرية العام يشجعون على الولادة الطبيعية، وعدم اللجوء للولادة القيصرية إلا في الحالات التي تستدعي ذلك طبيًا.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش استقبال مستشفى العامرية العام، الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة الإسكندرية، والدكتور حمد فوزي، أستاذ التوليد بنفس الجامعة، وذلك في إطار متابعة مبادرة الألف يوم الذهبية.

شملت الزيارة تفقد غرفة عمليات وعيادة أمراض النساء والقسم الداخلي للنساء والولادة، والاطلاع على الأجهزة الموجودة.

ثلثا النساء يلدن طبيعيا بالمستشفى

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أنه جرى مناقشة أعداد القوة البشرية من أطباء وتمريض وتجهيزات المستشفى، ومؤشرات الأداء بالنسبة للولادة القيصرية والطبيعية خلال الـ9 شهور الماضية، وتبين أن أكثر من ثلثي الأمهات الحوامل بالمستشفى يلدن ولادة طبيعية، وهو الأمر الذي يشجع عليه أطباء المستشفى.

مبادرة الألف يوم الذهبية

وحاور الزائران الأطباء بالمستشفى حول المشاكل التي تواجههم داخل القسم، بالإضافة لفكرهم عن الالتزام بالولادة الطبيعية عوضاً عن القيصرية.

جدير بالذكر أن مبادرة الألف يوم الذهبية تهدف إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية الألف يوم الأولى من عمر الطفل، وتقديم كافة أوجه الرعاية له، منذ أن يكون جنين في رحم الأم وطول فترة الحمل وأثناء الولادة، لما لهذه الفترة من أهمية في حياة الطفل.