استجابة لـ«الوطن».. حوافز تشجيعية للأطباء لتحقيق معدلات أعلى في الولادة الطبيعية

ردود فعل واسعة أثارها ملف «فوضى الولادة القيصرية غير الضرورية» المنشور في «الوطن»، والذي سلط الضوء على مخاطر زيادة معدلات الولادة القيصرية في مصر وفقا لآخر مسح صحي في عام 2021.

وركز ملف «الوطن»، على أن هذه القضية تهم كل بيت في مصر، وناقش محاور القضية مع المتخصصين والجهات المعنية، وسيدات خضعن لهذا النوع من الولادة.

وتعليقا على ملف «الوطن»، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة، إنَّ توعية الرأي العام بمخاطر الولادة القيصرية غير الضرورية مثلما فعلت الجريدة دور مهم ومطلوب، ونتمنى أن تتطرق له كل وسائل الإعلام.

واتفق الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، مع هذا الرأى، ودعا عبر حسابه على «فيسبوك» وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة إلى فتح هذه القضية وتوعية السيدات بخطر الولادة القيصرية، وخصص الدكتور خالد منتصر مقالين نُشرا فى «الوطن» عن القضية، وتضمنا رسالتين من د.صلاح سند، أستاذ طب النساء والتوليد بطب القاهرة، ود. ناصر الخولى، وهو طبيب نساء وتوليد معروف، قدما رؤيتهما للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وبعد أيام قليلة من إثارة القضية في «الوطن»، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عدة توجيهات، تهدف إلى تقليل الزيادة فى معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وتعزيز الإقبال على الولادات الطبيعية.

«الصحة»: تعديلات تشريعية لضمان حق الطبيب فى تحديد نوع الولادة

وشملت إجراءات وزير الصحة، فى هذا الإطار، وفق البيان، التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالى للفريق الطبي الذى يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية، ووضع تشريعات تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية، أثناء حدوث الآثار الجانبية البسيطة.

بجانب تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، وإلزام المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.